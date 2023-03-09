09 марта 2023, 17:01
«Промоют и отпустят». Представитель Гармаша рассказал, как чувствует себя артист после информации об отравлении
Представитель Гармаша Будрин: артиста с отравлением не госпитализировали
Народному артисту России, актеру театра и кино Сергею Гармашу потребовалась помощь медиков. Предварительная причина — отравление. Представитель звезды Олег Будрин рассказал «360» подробности ситуации.
По данным Telegram-канала «112», 64-летний артист почувствовал себя плохо в своей квартире в центре Москвы. Его брат находился рядом и вызвал скорую помощь. Будрин же отметил, что Гармаш чувствует себя нормально. Ничего страшного с актером не произошло.
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«Нормально себя чувствует, ничего страшного. Просто супруга испугалась, что он что-то съел по дороге», — отметил представитель артиста.
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Он пояснил, что Гармаш в среду, 8 марта, прилетел со съемок, поэтому ничего такого критичного не случилось. Изначально Будрин подумал, что артисту стало плохо из-за проблем с сердцем.
«Я думал, у него с сердцем плохо. У него периодически бывают проблемы с сердцем. Сейчас, слава богу, не это. А так подробностей у меня нет. Я не живу с ним», — подчеркнул Будрин.
Представитель звезды добавил, что Гармаша не госпитализировали. Однако если его увезут в больницу, то это будет вполне нормально.
«Даже если госпитализируют, при отравлении — это нормальная вещь. Промоют и отпустят. <…> Я думаю, все нормально, все в порядке», — заключил он.
Родной брат Гармаша Роман удивился, что в СМИ разузнали о недомогании артиста. По его словам, эта информация конфиденциальная.
«Что это, скорая помощь в СМИ информацию сливает? Я там рядом не был, это было только в вызове скорой помощи указано», — подчеркнул он.
Роман заверил, что его брат в порядке. С артистом все хорошо, мало ли что случается, добавил он.
Скорая помощь
Медицина
Сергей Гармаш
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