Bloomberg назвал самого обедневшего человека из-за коронавируса

Глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял более 30 миллиардов долларов. Это самая крупная сумма, которую за кризис потерял один человек.

Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Большинство модных бутиков Арно по всему миру закрылись более чем на месяц из-за коронавирусной инфекции. Это привело к миллиардам упущенных доходов. Стоимость акций LVMH упала на 19%.

По словам финансового директора компании Жан-Жака Гиони, судьба бизнеса Арно будет зависеть от китайского рынка. На него приходится более трети продаж предметов роскоши.

Сейчас Бернар Арно занимает третью строчку в списке Forbes. Его состояние оценивается в 90 миллиардов долларов.

В России состояние самых богатых российских бизнесменов сократилось на 46 миллиардов долларов с начала года. Наибольшие убытки понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — 7,66 миллиарда долларов

В мире зафиксировано более 3,7 миллиона заражений инфекцией. Погибли 264 796 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.