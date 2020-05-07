Bloomberg назвал самого обедневшего человека из-за коронавируса
Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index. Большинство модных бутиков Арно по всему миру закрылись более чем на месяц из-за коронавирусной инфекции. Это привело к миллиардам упущенных доходов. Стоимость акций LVMH упала на 19%.
По словам финансового директора компании Жан-Жака Гиони, судьба бизнеса Арно будет зависеть от китайского рынка. На него приходится более трети продаж предметов роскоши.
Сейчас Бернар Арно занимает третью строчку в списке Forbes. Его состояние оценивается в 90 миллиардов долларов.
В России состояние самых богатых российских бизнесменов сократилось на 46 миллиардов долларов с начала года. Наибольшие убытки понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — 7,66 миллиарда долларов
В мире зафиксировано более 3,7 миллиона заражений инфекцией. Погибли 264 796 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.