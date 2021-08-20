Джефф Безос снова стал самым богатым человеком в мире

Джефф Безос, основатель компании Amazon, снова занял первую строчку в списке Forbes. Его состояние составляет 185,9 миллиарда долларов (около 14 триллионов рублей). Об этом сообщило издание IncNews.

На втором месте расположился Илон Маск, основатель и совладелец компании SpaceX — он владеет 180,5 миллиарда долларов, а третье место занял президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy вместе с семьей (177,5 миллиарда долларов). В пятерку богатейших людей мира также вошли Билл Гейтс и Марк Цукерберг.