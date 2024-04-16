Знаменитости 16 апреля 2024, 14:45 Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону lukomore. org/Global Look Press

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Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров еще зимой дал интервью журналисту Такеру Карлсону. Оно выйдет в видеоформате в ближайшее время. Об этом Дуров рассказал в своем англоязычном Telegram-канале.

«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды. В феврале я дал трехчасовое интервью журналисту либеральных взглядов. В тот же день я разговаривал с Такером Карлсоном, известным консерватором», — рассказал бизнесмен.

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По его мнению, такой баланс позволяет ему оставаться честным по отношению к своей аудитории и «рассказать всем историю Telegram». Дуров пообещал, что интервью с Карлсоном выпустят «совсем скоро». Он отметил, что крайне редко дает интервью в формате видео, поэтому его стоит посмотреть. Предприниматель предложил следить за обновлениями в официальном Telegram-канале Карлсона, который он сейчас запускает.

В феврале Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позже журналист хотел встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но тот проигнорировал запросы.