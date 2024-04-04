Мир 04 апреля 2024, 02:41 Зеленский проигнорировал просьбы Карлсона об интервью Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал предложения об интервью IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

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Президент Украины Владимр Зеленский проигнорировал просьбы об интервью. Об этом сообщил в соцсети Х американский журналист Такер Карлсон.

«Мы направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», — заявил журналист.

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Карлсон в видеообращении говорил о помощи Украине со стороны США. Журналист побеседовал с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин и заявил, что на его запрос об интервью не ответил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Правительство США потратило сотни миллиардов долларов на войну против России, которую даже не объявляли, заявил Карлсон. Журналист считает, что Украина не сможет победить, в это не верит ни один информированный человек за пределами США.