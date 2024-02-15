Власть 15 февраля 2024, 06:26 «Полного удовольствия от этого интервью я не получил». Путин — о Карлсоне Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон мог задавать более острые вопросы, но вместо этого четко следовал заранее намеченному плану. Президент России Владимир Путин поделился с корреспондентом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным впечатлениями от интервью, сообщил телеканал «Звезда».

«Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», — сказал он.

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По словам президента, Такер Карлсон вел беседу четко по плану. Владимира Путина удивило что журналист оказался терпеливым, выслушал продолжительные монологи и всего несколько раз перебил собеседника. Глава государства заявил, что готовился к острым вопросам, но американец вел себя недостаточно агрессивно.

Владимир Путин сказал, что о содержательности интервью судить не ему. По словам президента, зрители должны сделать свои выводы.

Президент допустил, что из-за интервью у Такера Карлсона на Западе возникнут проблемы. По его мнению, журналист знал, на что шел.