Отмену концерта Киркорова на Ставрополье подтвердили

Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе не состоится. Информацию об этом «360» подтвердила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская. При этом она заявила, что не знает причины.

«У меня пока нет деталей, уточняю. Но то, что он не состоится в связи с невозможностью проведения на площадках, — это так. Мы готовимся уже к концертам в Сочи, Анапе, Геленджике», — рассказала она.

По ее словам, все вопросы с уже купленными в Ставрополе билетами будут урегулированы. Пресс-секретарь также сообщила, как Киркоров отреагировал на отмену выступлений.

«Филипп всегда ждет встречи со зрителем. У нас команда расстроена, потому что там такой зритель, такая любовь к артисту. Как там встречают — это уже определенный ритуал традиционный. Мы будем ждать новых встреч», — добавила Успенская.

Издание «Подъем» написало, что в Ставрополе отменили концерт Филиппа Киркорова, который должен был пройти 20 июня. Представители Ставропольского дворца культуры и спорта заявили, что выступление не состоится по независящим от ДК обстоятельствам.

Ране стало известно об отмене выступления певца в Пятигорске. В Сети связывают отмены со скандальным номером Киркорова на песню «Мария Магдалена». Во время юбилейных концертов в этом выступлении был танец с крестом.