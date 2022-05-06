Киркоров извинился за танцы на кресте

Эстрадный певец Филипп Киркоров исполнил номер с танцем на кресте во время недавнего концерта, за что подвергся общественному порицанию. Сегодня он извинился перед теми, чьи чувства были задеты. Извинения он принес в своих соцсетях.

Киркоров пояснил, что он не хотел никого обидеть. По его словам, в номере на песню «Мария Магдалена» не было никакого «кощунственного» умысла. К тому же сама композиция посвящена его маме.

«Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения», — написал он.

Ранее пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская также заявляла, что певец не хотел задеть чьи-либо чувства. Ее слова 4 мая процитировало РИА ФАН. Она сказала, что номер с крестом придумал сам артист и на выступлении никто не оскорбился.