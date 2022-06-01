Киркоров выступит на Кавказе, несмотря на отмену концерта

Гастрольный тур Филиппа Киркорова по Кавказу не отменяли, за исключением концерта в Пятигорске. А шоу в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске состоятся, билеты до сих пор продаются. Об этом «360» сообщила замгендиректора по концертной деятельности Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова Анна Гузаирова.

«У него только в одном городе [не будет концерта]. Только в Пятигорске, и все», — сказала Гузаирова.

Северо-Кавказская филармония работает во всех четырех городах, где планировались концерты.

«Со всех четырех городов покупают билеты, а так, только в Пятигорске [отменили], и все», — уточнила Гузаирова.

Директор певца Артем Кияшко рассказал «360», что пока из тура выпадает только Пятигорск, но и тот еще под вопросом.

«Пятигорск под вопросом, он сейчас решается. Такая ситуация. Кто-то говорит, что много людей купили билеты, а кто-то говорит, что эти же люди якобы пожаловались. Видимо, какие-то игры подпольные есть в регионах», — сказал Кияшко.

Киркоров планировал выступить в Пятигорске 19 июня. В Северо-Кавказской филармонии ранее сообщили, что решили отменить концерт из-за обращений, поступивших от местных жителей, а также с учетом позиции РПЦ и неких рекомендаций Минкульта России, писала «Газета.ru».