Эксклюзив 13 февраля 2023, 16:36 Отказ Ефремова от облегчения режима связали с плохой работой адвокатов Добровинский объяснил отказ Ефремова от замены наказания с мнением руководства колонии РИА «Новости»

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Подавшие ходатайство адвокаты актера Михаила Ефремова о замене лишения свободы на принудительные работы не стали узнавать, как руководство белгородской колонии относится к осужденному артисту. Об этом в беседе с «360» заявил адвокат Александр Добровинский со ссылкой на собственные источники.

Он пояснил, что руководство пенитенциарного учреждения оказалось не готово отпустить Ефремова.

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«Нерадивые адвокаты не проверили отношение ИК-4 к Ефремову. Оказалось, что лагерь „не хочет отпускать“ Ефремова. Не везет так не везет с адвокатами. Конечно, надо было сначала все проверить, а не позориться», — заявил Добровинский.

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Алексеевский районный суд Белгородской области сообщил, что актер Михаил Ефремов отозвал ранее поданное ходатайство о замене наказания с лишения свободы на принудительные работы. Решение о просьбе артиста суд примет на заседании 17 февраля.

Актера Михаила Ефремова осудили на 7,5 года колонии общего режима за смертельную аварию в центре Москвы, которая произошла в июне 2020 года. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. В его транспортное средство врезался внедорожник, за рулем которого сидел пьяный артист.

Сейчас актер отбывает наказание в белгородской колонии № 4. В учреждении Ефремов принял участие в съемках фильма «Евангелие от Федора», который на всероссийском конкурсе «Преступление и наказание» получил приз в номинации «Лучший монтаж».