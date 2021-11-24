ФСИН показала снятый в колонии фильм Михаила Ефремова

Осужденный за пьяную аварию актер Михаил Ефремов написал сценарий и озвучил фильм «Евангелие от Федора». На Всероссийском конкурсе «Преступление и наказание» к 200-летию Федора Достоевского картина получила приз в номинации «Лучший монтаж». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСИН по Белгородской области.

В начале Ефремов зачитывает отрывок из письма Достоевского к Наталии Фонвизиной, в котором писатель рассуждал о природе христианства и его роли в жизни человека. Далее сыгравшие в фильме актеры зачитывают монологи из романа «Преступление и наказание».

Как сообщила пресс-служба УФСИН, в роли следователя Порфирия Петровича снялся сотрудник колонии Алексей Бондарев, а Соню Мармеладову сыграла дочь Ефремова — Вера. Она прислала видеозапись по электронной почте.

Все остальные съемки проходили на территории исправительного учреждения. Над фильмом Михаил Ефремов работал вместе с еще одним осужденным — Михаилом Зеленским. Оба они входят в кружок корреспондентов и художественной самодеятельности исправительной колонии № 4.

«Руководство колонии оказало необходимую поддержку конкурсантам, фильм смонтировали и сняли в рамках работы студии кабельного телевидения», — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что после победы фильма на конкурсе Зеленского и Ефремова поощрил начальник колонии и вручил им памятные подарки.

О победе фильма «Евангелие от Федора» ранее сообщала пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии, но имен создателей там не называли.



Актер Михаил Ефремов отбывает срок 7,5 года в исправительной колонии № 4 в Белгородской области за аварию, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Изначально суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, но после апелляции срок сократили.