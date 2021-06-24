Оскорбленная Собчак юрист объяснила сумму компенсации за слова о «форумчаночках»

Юрист Эльнара Троицкая, решившая отсудить у Ксении Собчак 50 миллионов рублей за слова о «форумчаночках» на ПМЭФ, уверена в том, что выиграет это дело. Об этом она заявила журналистам после посещения Останкинского суда Москвы, где будет рассматриваться иск.

По ее словам, сегодня прошла беседа по иску, теперь начнется следующая стадия гражданского процесса — предварительные слушания. Сумму компенсации, которую она хочет получить от Собчак, Троицкая объяснила комплексной оценкой ущерба, который ей причинили слова телеведущей.

«Мы оценили ее исходя из судебной практики, исходя из тех фактических увечий, которые были нанесены моим моральным и нравственным качествам», — подчеркнула она.

Троицкая добавила, что уверена в том, что выиграет дело. Ее интересы будут представлять ее партнер, руководитель юридической фирмы Анна Буйлова и еще один специалист, который примет участие в следующем заседании.

Представители Собчак на сегодняшнюю беседу в суд не явились. Но это, по мнению Троицкой, не сможет стать препятствием для рассмотрения иска.

«Если они так и не появятся, иск будет рассмотрен без их участия, потому что суд надлежащим образом уведомляет все стороны гражданского процесса. Неявка на судебное заседание не препятствует рассмотрению гражданского дела», — добавила она.

Слова Собчак о том, что Троицкая просто неправильно трактовала ее слова о «форумчаночках», юрист назвала субъективным мнением ведущей. От других комментариев она отказалась. Без ответа остался и вопрос о том, как много исков на такую сумму было удовлетворено, если компенсация оценивалась исходя из судебной практики.

Следующее заседание по иску о «форумчаночках» назначено на 3 августа.