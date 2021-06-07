Ответ за «форумчанку». Юрист Троицкая рассказала, как будет решать конфликт с Собчак

Юрист Эльнара Троицкая подала в суд на Ксению Собчак. Поводами стали видео на канале телеведущей и шутка про «форумчанок», наводнивших ПМЭФ ради знакомства с богатыми спонсорами. Троицкая оценила свою профессиональную честь и моральные страдания в 50 миллионов рублей. Собчак в ответ усомнилась, что у иска есть судебная перспектива, и пока не спешит предлагать примирение. Впрочем, специалисты считают, что все это может быть взаимным пиаром.

Петербургский международный экономический форум стал важным событием в жизни страны. Но и после окончания он продолжает давать пищу для новостей. Недавно стало известно, что руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая решила подать в суд на Ксению Собчак.

Как пояснила Троицкая на своей странице в соцсети, она была участницей ПМЭФ. Телеведущая же, по мнению юриста, устроила откровенную провокацию красивых женщин, запустив рубрику «форумчаночка». Так Собчак назвала некоторых дам, которые, по ее мнению, пришли на форум ради поиска богатых спонсоров.

Эльнара Троицкая отметила, что хоть провокация в отношении нее у Собчак и не удалась, она все же решила подать в суд на телеведущую за видео в YouTube. В ответ в своем Теlеgrаm-канале «Кровавая барыня» телеведущая усомнилась, что у иска «есть судебная перспектива», и выразила сожаление, что ролик был воспринят как оскорбление.

Кто такие «форумчаночки»

Ксения Собчак пояснила, что слово «форумчаночка» — всего лишь логичное название для женщин, которые пришли на форум. А среди них, уточнила Собчак, есть разные дамы с разными целями. При этом в сюжете ведущая четко говорит: «А еще специфические охотницы за VIРами, которые активизируются раз в год. Я называю их „форумчаночки“».

Ведущая также предложила снять одноименный сериал, основанный на событиях экономического форума. Собчак отметила, что даже есть готовый гимн, нужно лишь немного изменить слова в песне «Якутяночка» Маргариты Суворовой:

В эти белые края вновь и вновь приеду я,

Чтоб увидеть, как танцует

Форумчаночка моя!

Собчак прокомментировала информацию об иске на том же канале. «Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак? <…> Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно все. В любом случае мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление», — написала телеведущая.

Ожидаемая провокация

В разговоре с «360» Эльнара Троицкая подтвердила, что подала иск на Ксению Анатольевну Собчак как на физическое лицо, поскольку ведущая производила видеосъемку частным образом. Иск подан в Останкинский районный суд города Москвы, по единственному известному адресу, указанному на сайте «Осторожно, Собчак!».

Юрист отметила, что помимо удаления ролика она будет требовать с телеведущей компенсацию морального вреда и нравственных страданий в размере 50 миллионов рублей.

«Меня возмутило то, что она преследовала красивых женщин на данном форуме и ведет рубрику об охотницах за мужчинами. Безусловно, когда она подошла, я была готова к агрессии с ее стороны, потому что это, в принципе, стиль ее деятельности. То есть я удивлена не была», — рассказала Троицкая.

Юрист попробовала уточнить у Собчак, на каком основании она подошла именно к ней, и удивилась, что производит впечатление женщины низкой социальной ответственности. Собчак отошла в сторону, но трансляция на YouTube-канале все же появилась.

Решать в правовом поле

Юрист считает, что это видео оскорбляет ее как предпринимателя и индивидуума. Она подчеркнула, что у нее безупречная репутация и как у юриста, и как у женщины и матери. Троицкая рассказала, что ее сын в этом году окончил первый класс и она не хотела бы, чтобы ребенок увидел в интернете негативные сведения о матери.

«Мне звонят из школы сына, мои клиенты, коллеги и спрашивают: „Что происходит?“. Хейтеры пишут, что я женщина легкого поведения. Затронута моя деловая репутация: люди приходят ко мне за помощью, но никому не интересно обращаться к эскортнице. Я не спорю, что я красивая, но не хотела бы, чтобы относительно моей персоны была распространена подобная информация», — сказала юрист.

Она добавила, что не пытается оскорбить Ксению Собчак и уважает ее как личность, но разрешать данный вопрос будет в правовом поле — иск подан 7 июня. При этом комментарии телеведущей Троицкая назвала насмешкой и отметила, что мировое соглашение не обсуждалось.

Осторожно — пиар

Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов пояснил «360», что у Ксении Собчак вряд ли найдется полноценная доказательная база и при обращении в суд она это дело, скорее всего, проиграет. При этом юрист подчеркнул, что в российской правоприменительной практике взыскание больших сумм за моральный вред не принято.

«Естественно, 50 миллионов никто не взыщет, взыщут сильно меньше. У нас моральный вред в судебной практике взыскивают обычно в очень небольших размерах. Ладно еще дела, когда есть причинение вреда здоровью, как в случае с тем же Эдвардом Билом. Там взыскание может быть и 600 тысяч, и миллион, это чисто оценочное понятие», — рассказал Сергей Богатов.

Он отметил, что есть большой шанс, что стороны решили сделать себе пиар. И в этом случае они либо помирятся, либо затеют долгое судебное разбирательство, чтобы привлечь еще больше внимания.