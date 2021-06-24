Назначена дата суда по иску против Собчак за шутку о «форумчаночках»

Останкинский районный суд Москвы назначил предварительное заседание по гражданскому иску юриста Эльнары Троицкой к Ксении Собчак. Претензии связаны с материалом телеведущей о «форумчаночках» на ПМЭФ.

Беседа по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации пройдет 3 августа, начало в 16:15, сообщили в пресс-службе суда.

Возмущение Троицкой вызвали видео на канале Собчак с Петербургского международного экономического форума и ее шутка про «форумчанок», которые прибыли на ПМЭФ ради охоты на богатых спонсоров. Юрист тоже была участницей ПМЭФ.

Ее оскорбило видео Собчак. По мнению Троицкой, ведущая устроила провокацию против красивых женщин. Моральные страдания от этого ролика юрист оценила в 50 миллионов рублей.

Собчак в ответ заявила, что у иска навряд ли есть какие-то перспективы, а также выразила сожаление, что Троицкую задела эта фраза. По мнению ведущей, это нормальное название для женщин, которые участвуют в форуме. А среди них, по мнению Собчак, есть разные женщины с разными целями.

При этом в сюжете с ПМЭФ журналистка произнесла следующую фразу: «А еще специфические охотницы за VIРами, которые активизируются раз в год. Я называю их „форумчаночки“».