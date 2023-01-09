Знаменитости 09 января 2023, 20:45 Луговой попросил генпрокурора России дать правовую оценку действиям Меладзе Депутат Госдумы Луговой попросил генпрокурора Краснова проверить слова и действия Меладзе РИА «Новости»

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Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой написал обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. В нем он просит дать правовую оценку действиям и высказываниям певца Валерия Меладзе. Копию документа депутат разместил в своем Telegram-канале.

«Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», — написал Луговой.

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Среди претензий к Меладзе депутат указал не только высказывание на концерте в Дубае, но и тот факт, что артист первым уехал из страны после начала СВО, не поддержав действия армии.

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Луговой уверен, что вскоре покинувшие родину представители шоу-бизнеса вернутся «в поисках пропитания и защиты». Поэтому необходимо уже сейчас оградить граждан от подобной публики, написал парламентарий.