Знаменитости 12 апреля 2023, 16:38 Орбакайте анонсировала песню в поддержку Пугачевой Певица Орбакайте опубликовала тизер новой песни в поддержку Пугачевой РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте в преддверии дня рождения своей матери Аллы Пугачевой анонсировала выход новой песни. Публикация тизера в соцсетях совпала с новостями о том, что обеих артисток заподозрили в финансировании ВСУ.

Новая песня Орбакайте называется «Алла будет петь». В коротком видео есть архивное черно-белое фото Пугачевой с дочерью, когда та была еще ребенком.

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Вероятно, так Орбакайте решила поддержать мать. Та неоднократно выступала с антироссийскими высказываниями, как и ее супруг Максим Галкин*.

В среду, 12 апреля, стало известно, что Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова попросили проверить на причастность к финансированию ВСУ. Затем с аналогичным обращением, но уже по поводу Пугачевой, обратились уже в Генпрокуратуру.

Обе артистки никак не комментировали новости об этих обращениях.

* Максим Галкин — признан иноагентом в России.