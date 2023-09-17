Знаменитости 17 сентября 2023, 22:55 «Орал от боли». Костомаров рассказал о своем состоянии после ампутации Костомаров признался, что орал от боли и плакал из-за ампутации конечностей РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион»на телеканале НТВ рассказал о своих переживаниях после ампутации конечностей. Он признался, что после операций ему было очень тяжело.

В финале выпуска Костомаров раскрыл ведущей Лере Кудрявцевой главный секрет. По его словам, это было необходимо, чтобы не было каких-то секретов или «недосказанных вещей».

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«Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую. Ты не можешь поднять голову с подушки первое время, руку приподнять, свою обрубленную ногу», — отметил он.

Фигурист назвал свое выздоровление настоящим чудом. Однако на этом пути спортсмену приходится испытывать невыносимые страдания. Он плакал, соглашаясь на ампутацию конечностей.

Олимпийский чемпион попал в больницу в январе 2023 года. Костомарова госпитализировали с пневмонией, но в процессе лечения начался сепсис, из-за которого пришлось удалить стопы и кисти. Спортсмена выписали из больницы в начале июля.

Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей. Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.