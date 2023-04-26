Спорт 26 апреля 2023, 10:34 Костомаров столкнулся с трудностями в ходе реабилитации «РБК Спорт»: фигуристу Костомарову с трудом даются упражнения при реабилитации РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров продолжает прилагать усилия, чтобы восстановить подвижность конечностей, но упражнения в рамках реабилитации даются спортсмену с трудом. Об этом сообщил «РБК Спорт»со ссылкой на источники в окружении олимпийского чемпиона.

По словам одного из собеседников издания, с Костомаровым работают лучшие специалисты по реабилитации. Они пытаются восстановить подвижность, но фигуристу трудно даются упражнения

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Еще один источник обратил внимание, что состояние спортсмена остается стабильным в последние несколько дней. Врачи не наблюдают негативных тенденций.

Другой источник также сказал, что олимпийскому чемпиону приходится крайне непросто во время реабилитации, но при этом его состояние не ухудшается и остается стабильным в последние несколько дней.

Фигурист попал в больницу 10 января. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в середине февраля сообщил, что при госпитализации у Костомарова выявили тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции.

Шансы на выживание были минимальны, но врачи сделали все возможное для его выздоровления. Лечение проходило тяжело. Костомарову провели операции по ампутации на кистях и стопах. Кроме того, он перенес два инсульта.