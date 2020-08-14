Валентина Легкоступова ушла в тот период жизни, который она всю жизнь ждала. Так прокомментировал гибель певицы ее близкий друг, российский артист Владимир Березин.

«Она ждала этого счастья. Когда они с Юрой встретились, она мне говорила: „Володь, я счастлива“. Она парила над жизнью. А как только она крылья расправила, судьба ее с такой высоты ударила и разбила…» — рассказал «360» Березин.

Он признался, что больно терять близкого человека.

«С Валей мы были в очень близких, добрых отношениях всегда, с первой нашей встречи в 1991 году и до последней — накануне их с Юрой свадьбы. Ощущение, что этого не может быть. Печально и горько. А еще мне тяжело от того, что я не понимаю, как это случилось и почему», — поделился артист.

Новость о том, что Валентины Легкоступовой не стало, сообщила ее дочь на своей странице в Instagram. Певица оказалась в реанимации 7 августа, после того, как ее госпитализировали в наркологическую клинику. Женщина впала в кому, врачи не смогли ее спасти.