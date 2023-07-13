Знаменитости 13 июля 2023, 14:13 «Она дома». В «Современнике» опровергли информацию о госпитализации Нееловой Директор театра «Современник» Кравец опроверг информацию о госпитализации Нееловой Кинопоиск

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Советская и российская актриса Марина Неелова находится дома и чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС рассказал директор московского театра «Современник» Юрий Кравец.

Так он прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о госпитализации артистки.

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«Марина Мстиславовна в строю, все в порядке, все хорошо. Она дома», — сказал Кравец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что 76-летнюю Неелову экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. По его данным, у артистки нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Врачи диагностировали гастроэнтерит и колит, а также обнаружили новообразование в кишечнике.

Ранее стало известно, что госпитализированный с воспалением легких и инсультом режиссер и народный артист РСФСР Глеб Панфилов находится в удовлетворительном состоянии. Его уже перевели в обычную палату, у режиссера начала восстанавливаться речь. Деятеля искусства госпитализировали в начале мая. Неделю врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позже оно стабилизировалось.