Культура 18 июня 2023, 20:54 Перенесшего инсульт режиссера Глеба Панфилова перевели в обычную палату ТАСС: у перенесшего инсульт режиссера Панфилова начинает восстанавливаться речь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова улучшилось. У него начинает восстанавливаться речь, врачи перевели его в обычную палату. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Глеб Анатольевич Панфилов находится в больнице и переведен в обычную палату. И уже сказал несколько слов и улыбался», — отметил Варшавер.

Реклама

Более месяца назад Панфилова госпитализировали с инсультом и пневмонией в НИИ имени Склифосовского. Неделю врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позже состояние стабилизировалось. Теперь деятелю культуры предстоит длительная реабилитация.

Глебу Панфилову в мае исполнилось 89 лет. Он автор таких известных фильмов, как «В огне брода нет», «Васса» и «Мать». Несмотря на почтенный возраст, он продолжает снимать картины. В прошлом году Панфилов получил премию «Золотой орел» за фильм «Иван Денисович». Его супруга — артистка Инна Чурикова — умерла в январе 2023 года.