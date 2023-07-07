Знаменитости 07 июля 2023, 16:19 Стало известно состояние режиссера Глеба Панфилова Директор «Ленкома» Варшавер: состояние режиссера Панфилова осталось удовлетворительным

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Госпитализированный с воспалением легких и инсультом режиссер и народный артист РСФСР Глеб Панфилов находится в удовлетворительном состоянии. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Никаких ухудшений нет, Панфилов находится в удовлетворительном состоянии. За Глебом Анатольевичем внимательно следят, чтобы его подлечить. Но сдвигов не происходит, к сожалению. Врачи делают все возможное, чтобы он пришел к нам в театр», — сказал он.

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Народного артиста доставили в больницу 11 мая с инсультом. Позднее медики также выявили у 89-летнего режиссера воспаление легких.

Панфилов известен большому кругу зрителей по работам над картинами «Иван Денисович», «Мать», «Прошу слова», «Начало», «В огне брода нет» и другими. Он является обладателем наград Берлинского, Каннского и Венецианского фестивалей, лауреатом премий «Золотой орел» и «Ника».