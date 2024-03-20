Эксклюзив 20 марта 2024, 12:54 «Он нездоровый». Ярмольник призвал показать Кологривого врачам Актер Ярмольник: Кологривый сошел с ума, его надо показать врачам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актера Никиту Кологривого, который устроил дебош в кальянной в Новосибирске, нужно показать врачам. Таким мнением с «360» поделился актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель Леонид Ярмольник.

«Ребята, его врачам надо показать. Я не хочу его обсуждать. <…> Он сам свою судьбу делает. <…> Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это еще вопросительно. Он ни с того, ни с сего сошел с ума, от чего — я не знаю. Ему и Смоктуновский не нравится, и Абдулов. Я не хочу это обсуждать», — подчеркнул артист.

Реклама

Звезде сериала «Слово пацана» могут дать 15 суток за дебош в кальянной. Нетрезвый Кологривый пытался флиртовать с официанткой, но получил отказ. Актер покусал девушку, а затем спровоцировал драку.

Артист появился на пороге полиции в приподнятом настроении. Местная журналистка пожелала Кологривому удачи.