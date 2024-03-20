Знаменитости 20 марта 2024, 12:18 «Настрой хороший!» Бодрое появление Кологривого на пороге полиции сняли на видео Ngs.ru: появилось видео с Кологривым у входа в отделение полиции Новосибирска РИА «Новости»

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Звезда сериала «Слова пацана» Никита Кологривый после скандала в ресторане Новосибирска пришел в полицию. Его бодрое появление на пороге местного отделения засняла корреспондент Ngs.ru.

«[Настрой] слаба богу хороший!» — заявил Кологривый журналистке.

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Сам артист был в приподнятом настроении. Он уверен, что все будет хорошо. Корреспондент новосибирского издания пожелала актеру удачи.

Кологривый устроил пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Мужчина приставал к официантке, склонял ее к интиму, а за отказ укусил за ногу. Актриса Людмила Поргина, комментируя выходку молодого артиста, заявила, что тот слишком рано подхватил звездную болезнь. Она отметила, что Кологривый может погубить себя, если не прекратит подобные выходки.

Правоохранители задержали актера Никиту Кологривого. Артиста могут отправить в изолятор на 15 суток.