«Он бодр и весел». Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом, находится в хорошем физическом и моральном состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Петр Хархорин.

«Да, у него есть старые болячки, они никуда не делись. Но новых не прибавилось, слава богу. Он сейчас бодр и весел до какой степени возможно, конечно, в такой ситуации», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у Ефремова была возможность остаться в библиотеке колонии, но он отказался и сейчас работает в швейном цеху, поскольку «хочет общаться с людьми».

«Нормальный крепкий мужик, без соплей. Его все очень уважают — и сотрудники, и сидельцы», — заявил Хархорин.

Защитник добавил, что врачи очень внимательны к Ефремову. Сам он навещал подзащитного уже восемь раз.

Ефремов устроил ДТП 8 июня 2020 года. После вечеринки актер пьяным сел за руль и на Садовом кольце выехал на встречку. Его Jeep Grand Cherokee врезался в фургон, водитель которого погиб.

Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима.