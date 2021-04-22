«Улыбается и радуется»: адвокат Ефремова рассказал о жизни актера в тюрьме

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется, улыбается и радуется. Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин.

Юрист навестил актера накануне, передал сайт Life.

«Он живой, здоровый. Улыбается и радуется, ни на что мне не жаловался. К нему отношение там очень хорошее, потому что он человек хороший. В танец он не пустился, увидев меня, настроение у него было нормальное, мужское, без соплей», — рассказал адвокат.

Тем не менее в силу возраста у Ефремова есть небольшие проблемы со здоровьем, отметил юрист. Актер уже давно страдает астмой и диабетом. Но адвокат заверил, что за его состоянием следят врачи. Когда он чувствует себя нехорошо, его освобождают от работы. По словам Хархорина, скоро они с Ефремовым будут обжаловать приговор. Все необходимые для этого документы уже подписаны.

В середине апреля впервые за полгода Михаил Ефремов встретился с женой. Ранее из-за пандемии коронавируса свидания были запрещены.

Смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года. Сидя за рулем иномарки Ефремов вылетел на встречку и врезался в грузовик, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина умер.