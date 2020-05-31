«Оказался крайним»: Пригожин не получил гуманитарный «Доширак»

После жалоб о безденежье шоубизнеса из-за коронавируса Иосифу Пригожину отправили две партии сухой лапши «Доширак». Но сам продюсер уверяет, что первый раз слышит о такой посылке и просто оказался крайним в ситуации.

«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — заявил Пригожин «Пятому каналу».

Он добавил, что в истории с пострадавшим шоубизнесом просто «оказался крайним», так как заступился за бедствующих музыкантов. По словам продюсера, исполнители действительно оказались в сложной ситуации, но он лично ни у кого не просил помощи и за гуманитарной помощью не обращался.

Ранее партия «Коммунисты России» решила помочь Пригожину и его супруге Валерии. Они отправили паре гуманитарную помощь в виде лапши быстрого приготовления «Доширак» и предложили пойти работать на завод или на стройку, чтобы не умереть с голоду.

Причиной такого жеста стали слова Пригожина, что из-за пандемии шоубизнес оказался в бедственном положении. За это высказывание продюсера раскритиковал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. В итоге между Пригожиным и Шнуровым разразился скандал в соцсетях.