«Оказался крайним»: Пригожин не получил гуманитарный «Доширак»
«Я даже не понимаю, про что идет речь. Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю», — заявил Пригожин «Пятому каналу».
Он добавил, что в истории с пострадавшим шоубизнесом просто «оказался крайним», так как заступился за бедствующих музыкантов. По словам продюсера, исполнители действительно оказались в сложной ситуации, но он лично ни у кого не просил помощи и за гуманитарной помощью не обращался.
Ранее партия «Коммунисты России» решила помочь Пригожину и его супруге Валерии. Они отправили паре гуманитарную помощь в виде лапши быстрого приготовления «Доширак» и предложили пойти работать на завод или на стройку, чтобы не умереть с голоду.
Причиной такого жеста стали слова Пригожина, что из-за пандемии шоубизнес оказался в бедственном положении. За это высказывание продюсера раскритиковал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. В итоге между Пригожиным и Шнуровым разразился скандал в соцсетях.