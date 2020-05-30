Пригожин объяснил свои матерные сообщения Шнурову

Российский продюсер Иосиф Пригожин признал, что отправлял нецензурные сообщения музыканту Сергею Шнурову. Он возмутился тем, что певец «не по-мужски» опубликовал СМС.

Об этом он сообщил «Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал сообщения. Разве это нормально?» — рассказал он в эфире телеканала НТВ.

По словам продюсера, в одном из СМС он обозвал лидера группировки «Ленинград» «мразенышем» и пообещал скорую встречу. Пригожин заявил, что действия рок-музыканта — «немужской поступок», отметив, что Шнуров позволяет себе оскорблять членов его семьи.

Пригожин также признался, что его жена Валерия не приняла сторону мужа в споре со Шнуровым.

Все началось с жалобы Пригожина на отсутствие доходов во время пандемии. В ответ на это Сергей Шнуров отреагировал на это заявление в своей иронично-стихотворной манере , не удержавшись от обидных колкостей. Продюсер возмутился и назвал своего оппонента «дебилом» и «хайпожором».