Валерии и Пригожину послали гуманитарный «Доширак»

В пресс-службе партии заявили, что это отклик на крик о помощи и посильная помощь «мсье Пригожину».

В качестве альтернативы, чтобы не умереть с голоду, продюсеру предложили пойти работать на завод или на стройку. Валерии они предложили освоить профессию уборщицы.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что не надо считать артистов «жирующими людьми, которые чувствуют себя лучше всех. Он пояснил, что за каждым именем в шоу-бизнесе стоит не один десяток человек, которым нужно платить. Но в сегодняшних условиях даже звезды первой величины начали бедствовать.

После этого стало известно, что ряд известных артистов подал заявления на получение денег в размере МРОТ для каждого из своих работников как представители пострадавшей отрасли. Одобрение получили Дима Билан, Николай Басков, Регина Тодоренко.

На эти слова отреагировал лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров. На своей странице в Instagram он поиронизировал над словами Пригожина и предложил послать ему сосиски. В итоге все переросло в разборку между артистами в Сети.