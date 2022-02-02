Очередной «внебрачный сын» Абдулова поразил поклонников своим видом. Смотрите сами

Недавно СМИ писали о возможном внебрачном сыне Александра Абдулова. Программа «Пусть говорят» нашла еще одного. Правда, кроме слов умирающей матери Сергей Шиподько доказательств родства с актером привести не смог. Зато поссорился с другим «сыном».

В концовке передачи в студию пришел специалист по ДНК и заявил, что, согласно исследованиям материала, Коваль и Шиподько не являются родственниками.