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    02 февраля 2022, 10:52

    Два предполагаемых внебрачных сына Абдулова устроили перепалку на шоу

    Максим Зинкин

    Александр Коваль и Сергей Шиподько, предполагаемые внебрачные сыновья актера Александра Абдулова, устроили перепалку во время шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

    Шиподько утверждает, что Абдулов — его родной отец, но у него нет никаких доказательств, кроме последних слов умирающей матери.

    По словам другого молодого человека, Александра Коваля, Абдулов также является его отцом. О нем заговорили, когда в кармане пиджака Абдулова обнаружили фотографию с маленьким мальчиком. Коваль заявил, что этот ребенок — он.

    В ходе дискуссии оба сына вступили в перепалку, каждый считал, что именно он является наследником Абдулова.

    В концовке передачи в студию пришел ДНК-специалист и заявил, что, согласно исследованиям материала, Коваль и Шиподько не являются родственниками.

    Племянница Абдулова заявила во время шоу, что ни один из претендентов на роль сына актера не обладает присущей ему харизмой и энергетикой, но согласилась предоставить ДНК брата Абдулова, чтобы определить, кто же настоящий сын.

    Александр Абдулов умер в 2008 году от рака легких.