Два предполагаемых внебрачных сына Абдулова устроили перепалку на шоу

Александр Коваль и Сергей Шиподько, предполагаемые внебрачные сыновья актера Александра Абдулова, устроили перепалку во время шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Шиподько утверждает, что Абдулов — его родной отец, но у него нет никаких доказательств, кроме последних слов умирающей матери.

По словам другого молодого человека, Александра Коваля, Абдулов также является его отцом. О нем заговорили, когда в кармане пиджака Абдулова обнаружили фотографию с маленьким мальчиком. Коваль заявил, что этот ребенок — он.

В ходе дискуссии оба сына вступили в перепалку, каждый считал, что именно он является наследником Абдулова.

В концовке передачи в студию пришел ДНК-специалист и заявил, что, согласно исследованиям материала, Коваль и Шиподько не являются родственниками.

Племянница Абдулова заявила во время шоу, что ни один из претендентов на роль сына актера не обладает присущей ему харизмой и энергетикой, но согласилась предоставить ДНК брата Абдулова, чтобы определить, кто же настоящий сын.

Александр Абдулов умер в 2008 году от рака легких.