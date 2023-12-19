Эксклюзив 19 декабря 2023, 11:53 «Очень жалко, что рядом никого не было». Актриса Волкова — об обстоятельствах гибели Красилова Актриса Екатерина Волкова: Дмитрий Красилов умер совсем один РИА «Новости»

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Танцор Дмитрий Красилов умер в молодом возрасте и совершенно один. Актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала «360» о знакомстве с ним и посоветовала всем следить за здоровьем.

«Самое ужасное, что люди уходят в таком молодом возрасте. Все, что хочется сказать, — ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то — одному ни в коем случае нельзя быть», — сказала она.

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Звезда сериала «Воронины» рассказала, что пересекалась с Дмитрием Красиловым на разных мероприятиях. Познакомились же они при необычных обстоятельствах.

«У астролога, когда практически год назад делали карту желаний. Я уверена, что у Димы не было вот таких желаний — того, что произошло», — заявила актриса.

Екатерина Волкова подтвердила слова коллег о том, что никогда не видела Дмитрия Красилова в плохом настроении. Он всегда оставался позитивным, веселым, жизнерадостным и добрым человеком.

«До сих пор невозможно поверить, что Димы не стало. И очень жалко, что рядом никого не было», — заявила она.

Дмитрий Красилов прославился после съемки в клипе группы Little Big, поклонники дали ему прозвище «Пухляш». Вечер перед смертью он провел в кинотеатре «Октябрь» на премьере комедии «Новогодний ол инклюзив». На следующий день артист не вышел на работу. Сотрудники МЧС выломали дверь и обнаружили танцора без признаков жизни. По одной из версий, он скончался из-за проблем с сердцем, о которых знал и говорил друзьям.