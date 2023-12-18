Знаменитости 18 декабря 2023, 23:46 Стали известны подробности последнего вечера умершего шоумена Красилова Последняя видеозапись с Дмитрием Красиловым появилась в Сети РИА «Новости»

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В соцсетях стали распространять последнюю видеозапись с участием танцора и актера Дмитрия Красилова, известного многим как «Пухляш» из клипа Little Big». Ролик выложил Telegram-канал Shot.

Появились подробности вечера накануне смерти актера. Красилов посетил светское мероприятие — премьеру комедии «Новогодний ол инклюзив» в кинотеатре «Октябрь». В тот день у шоумена был выходной.

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«По словам очевидцев, Пухляш как обычно был весел, много шутил, с удовольствием раздавал интервью», — уточнил канал.

После показа фильма Красилов почувствовал себя плохо и решил уехать домой. Потом он перестал выходить на связь, его директор забил тревогу.

В понедельник, 18 декабря, к молодому человеку приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. В итоге ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили без признаков жизни.

По предварительной информации, у актера случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Дмитрию Красилову было 29 лет.