Обвинившую Джонни Деппа в домашнем насилии Эмбер Херд уличили во лжи

Голливудскую актрису Эмбер Херд, которая обвинила своего бывшего мужа — актера Джонни Деппа — в домашнем насилии, уличили во лжи. На видео с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру актеров на вызов, не видно следов погрома и драки, о которых заявляла Херд.

Сами стражи правопорядка, как отметило Daily Mail, также подтвердили, что не обнаружили ни телесных повреждений, ни материального ущерба, ни свидетельств преступления. Как считает адвокат Деппа Адам Уолдман, эти кадры доказывают, что актер невиновен, а его бывшая жена соврала.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд продержался всего год. Они поженились в феврале 2015 года. Актер обратился в суд с миллионным иском против экс-супруги, которая на страницах The Washington Post назвала себя жертвой домашнего насилия. Депп назвал ее заявление клеветой. Дело он проиграл.

Ему не удалось привлечь к ответственности британское издание The Sun, написавшее, что он бил Эмбер Херд. Общественный резонанс оказался очень велик, и Депп по настоянию киностудии Warner Bros. был вынужден отказаться от роли Грин-де-Вальда в новом фильме из серии «Фантастические твари».

В конце декабря актриса опубликовала видео, которое резюмировало итоги прожитого ею года. Ролик набрал более 80 тысяч дизлайков, пользователи отказались считать ее жертвой.