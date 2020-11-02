Депп проиграл дело о клевете против The Sun в лондонском суде

ИА Nation News напомнило, что артист подал иск против таблоида после того, как там появился материал о том, что Депп якобы избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд.

«Ответчики доказали, что опубликованные сведения были в общем-то правдивы. Таким образом, иск [Деппа] отклоняется», — обозначил судья Эндрю Никол.

По данным информагентства, на судебных слушаниях, которые проходили этим летом, присутствовали и Херд, и Депп. Они приходили в суд раздельно, чтобы не столкнуться друг с другом, поскольку это могло привести к скандалу.

Отмечается, что судебный процесс сопровождался взаимными обвинениями, а также обсуждениями подробностей совместной жизни бывших супругов. Они познакомились во время съемок картины «Ромовый дневник», а пять лет назад сочетались узами брака. Через 15 месяцев Херд подала на развод, обвинив Деппа в физическом насилии.

По словам актрисы, Депп якобы ударил ее по щеке и кинул в нее сотовым телефоном. Актер категорически опроверг эти обвинения.