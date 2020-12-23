Эмбер Херд разозлила фанатов Джонни Деппа итогами года

Бывшая жена Джонни Деппа раскрыла то, чему научилась за почти завершившийся год.

«Адаптируйтесь — и выживите, приспосабливайтесь — и выживите. Чем лучше у вас выйдет измениться, тем выше шанс достичь успеха», — заявила Херд.

Под публикацией поклонники Деппа, которого уволили из третьей части «Фантастических тварей», оставили тысячи возмущенных комментариев.

«Она НЕ жертва», — написали многие.

Источник фото: YouTube

Другие задались вопросом, почему на канале Access в принципе был опубликован подобный материал.

«Она призналась, что подвергала мужа эмоциональному насилию и выставила Джонни жестоким. <…> О чем вы, черт возьми, думали, предавая материал огласке? Она дружит с одним из продюсеров?» — спросили под видео.

Источник фото: YouTube

«Кровать не нашла?» — поинтересовались русскоязычные пользователи, которые тоже добавили видео дизлайков.

Джонни Деппа поддерживают многие знаменитости, в том числе бывшая супруга Ванесса Паради, которая знакома с актером уже более 25 лет.