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    23 декабря 2020, 13:58

    Эмбер Херд разозлила фанатов Джонни Деппа итогами года

    Александра Ломейко

    Актриса Эмбер Херд подвела итоги года на YouTube. Пользователям не понравилось опубликованное видео: у ролика уже более 80 тысяч дизлайков, в том числе и от русскоязычной аудитории.

    Бывшая жена Джонни Деппа раскрыла то, чему научилась за почти завершившийся год.

    «Адаптируйтесь — и выживите, приспосабливайтесь — и выживите. Чем лучше у вас выйдет измениться, тем выше шанс достичь успеха», — заявила Херд.

    Под публикацией поклонники Деппа, которого уволили из третьей части «Фантастических тварей», оставили тысячи возмущенных комментариев.

    «Она НЕ жертва», — написали многие.

    Эмбер Херд разозлила фанатов Джонни Деппа итогами года | Изображение 1
    Источник фото: YouTube

    Другие задались вопросом, почему на канале Access в принципе был опубликован подобный материал.

    «Она призналась, что подвергала мужа эмоциональному насилию и выставила Джонни жестоким. <…> О чем вы, черт возьми, думали, предавая материал огласке? Она дружит с одним из продюсеров?» — спросили под видео.

    Эмбер Херд разозлила фанатов Джонни Деппа итогами года | Изображение 2
    Источник фото: YouTube

    «Кровать не нашла?» — поинтересовались русскоязычные пользователи, которые тоже добавили видео дизлайков.

    Джонни Деппа поддерживают многие знаменитости, в том числе бывшая супруга Ванесса Паради, которая знакома с актером уже более 25 лет.