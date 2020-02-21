    21 февраля 2020, 03:10

    Обойдемся без Белорусских. Лоза ответил Крутому на предложение по Евровидению

    Арина Гудилова

    Композитор Юрий Лоза ответил на предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тиму Белорусских. Он напомнил, что 21-летний исполнитель является гражданином Белоруссии.
    Обойдемся без Белорусских. Лоза ответил Крутому на предложение по Евровидению

    Свою позицию композитор прокомментировал в эфире Национальной службы новостей.

    По мнению Лозы, неправильно посылать на конкурс певца, у которого нет гражданства страны, которую он представляет.

    «Ни в одной стране мира не придет в голову использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он (Тима Белорусских-прим.ред.) победит, то куда он повезет (награду –прим.ред.) в Белоруссию или в Россию?», — рассуждает композитор.

    Он отметил, что представлять Россию «будет нормально» если молодой певец сменит гражданство.

    «Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей», — добавил Лоза.

    12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды) пройдет песенный конкурс Евровидение-2020.

    Ранее сообщалось, что Россия может отказаться от трансляции Евровидения. Такое решение возможно, если российской стороне устроят травлю за нетолерантность и другие евроценности.