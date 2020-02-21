Обойдемся без Белорусских. Лоза ответил Крутому на предложение по Евровидению
Свою позицию композитор прокомментировал в эфире Национальной службы новостей.
По мнению Лозы, неправильно посылать на конкурс певца, у которого нет гражданства страны, которую он представляет.
«Ни в одной стране мира не придет в голову использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он (Тима Белорусских-прим.ред.) победит, то куда он повезет (награду –прим.ред.) в Белоруссию или в Россию?», — рассуждает композитор.
Он отметил, что представлять Россию «будет нормально» если молодой певец сменит гражданство.
«Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей», — добавил Лоза.
12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды) пройдет песенный конкурс Евровидение-2020.
Ранее сообщалось, что Россия может отказаться от трансляции Евровидения. Такое решение возможно, если российской стороне устроят травлю за нетолерантность и другие евроценности.