Россия может отказаться от трансляции Евровидения. Организаторы готовы на провокации

Россия может отказаться от трансляции Евровидения. Такое решение возможно, если российской стороне устроят травлю за нетолерантность и другие евроценности. Об этом «360» рассказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев.

В субботу, 8 февраля, в Норвегии прошел полуфинальный раунд национального отбора страны на Евровидение. Убедительно победила норвежка Лиза Васильева, уроженка России, c песней I Am Gay.

Если вдруг так случится, что эта песня выиграет все отборы, то на самом конкурсе в мае можно ожидать информационной атаки на Россию. Например, с подачей, что девушка вынуждена уехать из своей страны, но зато может громко заявлять о своей сексуальной ориентации со сцены престижного песенного конкурса, считает эксперт.

«Я очень хорошо знаю механику самого конкурса, и организаторы Евровидения могут запросто за эту ситуацию уцепиться. Никто от лишнего ажиотажа, от лишнего хайпа, от каких-то митинговых ситуаций на самом конкурсе, закулисных в том числе, никогда не отказывался. Это дополнительная возможность зацепить Россию — пусть даже в медийном пространстве, даже на таком пустячковом поводе, как Евровидение или околоевровизионная ситуация. Запросто это возможно, я не исключаю поддержку Лизы Васильевой европейскими СМИ, самими организаторами национального отбора. Вполне возможно, что 15 февраля, когда состоится финал, мы узнаем, что Лиза Васильева победит», — рассказал Бабичев.

По словам эксперта, он успел поговорить с конкурсанткой, она есть в Instagram. Васильева — уроженка Мурманска — прекрасно говорит по-русски, легко общается. Кроме того, хорошо владеет и английским с норвежским. Поэтому то число интервью, которое она может дать, может сыграть свою роль.

«Мне понравилась легкость ее песни. Я особо не вслушивался в текст, не рисовал себе какие-то дополнительные картинки. Я просто включил песню и стал ее слушать. Это формат конкурса, абсолютно точно. Это легкая композиция, которая просто, без даже какой-либо политической и иной подоплеки, может понравиться европейскому слушателю», — добавил критик.

По его мнению, если Васильева будет фавориткой конкурса, то в России могут даже отказаться от трансляции финала или пропустят номер певицы. Это все-таки возможность задеть Россию в медийном пространстве, добавил Бабичев.