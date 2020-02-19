Крутой рассказал, кто достоин поехать на Евровидение от России

Российский композитор Игорь Крутой назвал артиста, который достоин, по его мнению, выступить от России на конкурсе песни Евровидение.

Как сообщил журнал Starhit, Игорь Крутой положительно относится ко многим российским исполнителям, но он отправил бы на Евровидение белорусского артиста Тиму Белорусских.

«Но если говорить с позиции прямого эфира и живого исполнения на Европу и на мир, я бы отправил, возможно, Тиму Белорусских», — заявил Крутой, добавив при этом, что этого его личное мнение, и он не желает «влезать в эти игры».

До этого композитор указывал, что от России на музыкальном конкурсе будет выступать автор и исполнитель Александр Панайотов.

Евровидение в этом году будет проходить с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Нидерландском Роттердаме. Это будет 65-1 по счету конкурс, его девизом стал слоган «Откройся!».

Ранее сообщалось, что Россия может отказаться от трансляции Евровидения. Такое решение возможно, если российской стороне устроят травлю за нетолерантность и другие евроценности.