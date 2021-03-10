Алана Мамаева официально объявила о разводе

Алана Мамаева расставила точки на i в истории с изменой мужа — футболиста Павла Мамаева. Супруги решили развестись. Адвокаты уже занялись оформлением необходимых бумаг.

Мамаева рассказала о разводе в Instagram, опубликовав Stories на эту тему и назвав его заявлением.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! <…> Все по обоюдному желанию!» — подчеркнула Алана.

Источник фото: Instagram

Она добавила, что не претендует на раздел имущества, не просит алиментов и разрешит Павлу видеть детей «в любое время».

«Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — заключила Мамаева.

Об очередной измене мужа Алана заявила 2 марта. По ее словам, это произошло во время зимних сборов в Испании. Девушка поделилась данными женщины, с которой ей якобы изменил футболист, — разместила в Instagram удостоверение и фотографию соперницы.

Накануне предполагаемая любовница Мамаева оставила на своей странице в соцсети фотографию с положительным тестом на беременность.