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    10 марта 2021, 21:34

    Алана Мамаева официально объявила о разводе

    Александра Ломейко

    Алана Мамаева расставила точки на i в истории с изменой мужа — футболиста Павла Мамаева. Супруги решили развестись. Адвокаты уже занялись оформлением необходимых бумаг.

    Мамаева рассказала о разводе в Instagram, опубликовав Stories на эту тему и назвав его заявлением.

    «Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! <…> Все по обоюдному желанию!» — подчеркнула Алана.

    Алана Мамаева официально объявила о разводе | Изображение 1Источник фото: Instagram

    Она добавила, что не претендует на раздел имущества, не просит алиментов и разрешит Павлу видеть детей «в любое время».

    «Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — заключила Мамаева.

    Об очередной измене мужа Алана заявила 2 марта. По ее словам, это произошло во время зимних сборов в Испании. Девушка поделилась данными женщины, с которой ей якобы изменил футболист, — разместила в Instagram удостоверение и фотографию соперницы.

    Накануне предполагаемая любовница Мамаева оставила на своей странице в соцсети фотографию с положительным тестом на беременность.