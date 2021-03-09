«Любовница» Мамаева выложила положительный тест на беременность

Предполагаемая любовница Павла Мамаева оставила на своей странице в соцсети интригующую фотографию. На ней Ирен Гарсия Морено показала положительный тест на беременность.

Испанка опубликовала этот снимок 8 марта в Instagram . На нем также есть и поздравления с Международным женским днем.

Источник фото: Instagram

Однако через несколько часов девушка удивила подписчиков новой Stоriеs, в которой можно рассмотреть бокал белого вина. Его она поднимала на ужине в ресторане с неким мужчиной.

В начале марта в семье Мамаевых вспыхнул новый скандал. Жена футболиста, Алана, в своем Instagram заявила, что у мужа опять появилась любовница. Она рассказала, что супруг завел интрижку на сборах в Италии. В качестве доказательств она привела SMS-переписку. Предполагаемой любовницей оказалась испанка по имени Ирен.

После таких новостей, появилась информация о госпитализации Аланы Мамаевой. Якобы она наглоталась таблеток. Однако женщина опровергла эти данные и заверила, что находится дома.

Это не первый раз, когда Павел Мамаев пойман на измене. После скандальной драки в центре Москвы в 2018 году и ареста спортсмен сам признался в неверности. Однако супруги решили сохранить семью и начать все с чистого листа.