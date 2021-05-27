«Должны отрезать сиськи и руки»: юморист «Кривого зеркала» рассказал о последствиях похудения

Юморист Александр Морозов смог избавиться от 60 лишних килограммов. Такое резкое похудение привело к появлению лишней кожи, которую теперь предстоит убрать в области груди, шеи и рук.

«Мне еще должны отрезать сиськи, руки и шею. Спорт? Это не работает. Минус 60 килограммов и все висит. Каким спортом это можно убрать? Я, конечно же, хочу заниматься спортом, но мне там тускло. Я несколько раз ходил. Там какие-то маньяки, мне кажется. В спортзал ходят маньяки!» — заявил звезда «Кривого зеркала» в эфире YouTube-канала «Говорящие головы».

Он рассказал, что после похудения пришлось полностью обновить гардероб. Все старые вещи Морозов отдал в храм. По словам артиста, он любит красиво и дорого одеваться, поэтому расстаться пришлось с брендовыми образами.

«Самое главное, что каждое утро здороваешься со своим товарищем, которого не видел лет 30. Понимаете, о чем я? Это огромная радость», — поделился Морозов своими ощущениями после избавления от лишних килограммов.

Ранее юмориста обвинила в избиении и изнасиловании студентка Елизавета Еременко. Сам Морозов опроверг все заявления и отметил, что с девушкой «все было хорошо, как у взрослых».