«Все было как у взрослых». Морозов из «Кривого зеркала» ответил на обвинения в изнасиловании

Эстрадный артист Александр Морозов, который известен благодаря участию в юмористическом шоу «Кривое зеркало», опроверг обвинения об изнасиловании. Он признал, что действительно знает Елизавету Еременко, по его словам у них "все было хорошо, как у взрослых».

Об этом Морозов рассказал «Газете.ru». Он отметил, что имел близость с 22-летней Еременко.

«Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело», — сказал он.

Артист добавил, что не станет подавать на нее в суд за клевету. Того, что эта история скажется на его карьере, Морозов не боится — в том числе потому, что пандемия оставила его без работы, как и других артистов. Он уточнил, что все его близкие знают: эти обвинения полный бред.

«Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование — вот молодец, Морозов! Какая прелесть», — отметил он.

Морозов предположил, что Еременко обвинила его, чтобы получить «какие-то преференции». Он назвал это смешным и отметил, что идея была бы удачной с богатым человеком, а он таким себя не считает.

При этом коллега артиста по «Кривому зеркалу» Святослав Ещенко предположил, что история с изнасилованием является «постановочной брехней». Он отметил, что ему тоже предлагали разыграть «этот фарс», но он отказался от этой «пошлятины».