Юмориста Морозова обвинили в изнасиловании и избиении

Юморист Александр Морозов оказался в центре секс-скандала. Студентка Елизавета Еременко обвинила участника программы «Кривое зеркало» в жестоком избиении и изнасиловании.

Девушка рассказала, что юморист отдыхал с ней в одном из московских отелей. Там он ее изнасиловал. Об этом написал StarHit. Елизавета может в качестве доказательств предоставить видео, сделанное на скрытую камеру.

Студентка заявила, что до этого случая была девственницей. Теперь 22-летняя девушка не может смириться с фактом, что ее первым партнером оказался нелюбимый человек. Однако, по данным издания, в соцсети Еременко множество откровенных фотографий.

Неизвестно, обратилась ли студентка в полицию. Сам Морозов обвинения в свой адрес опровергает. Выяснять отношения студентка и юморист будут в одном из выпусков программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Александру Морозову 47 лет. Недавно артист сбросил больше 50 килограммов. Он уменьшил объем желудка, а недавно перенес операцию по удалению лишней кожи на теле.