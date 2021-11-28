«О деревьях судят по плодам»: Малежик процитировал Библию, вспоминая о Градском

Певец Вячеслав Малежик в беседе с «360» об ушедшем Александре Градском вспомнил цитату из Библии, что о деяниях судят по плодам. Он отметил, что у Градского эти плоды совершенно замечательные.

«Есть в Библии высказывание, что о деревьях судят по плодам, вот плоды у Саши совершенно замечательные», — отметил Малежик.

Певец назвал умершего коллегу чрезвычайно даровитым, с энциклопедическими знаниями. Пересечься в жизни и на работе с ним было большим счастьем.

«Он был обаятельным человеком, смелым, отважным и не боящимся быть первым, открывать какие-то новые горизонты. Он был не только тактик, но и стратег», — подчеркнул Малежик и добавил, что вся информация о талантах Градского, которую рассказывают по телевидению и на радио, — это около 60% от его знаний и умений.

Певец и композитор Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в одной из столичных больниц. Накануне он попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Пианист и руководитель оркестра шоу «Голос» Сергей Жилин ранее рассказал «360», что Градский был бесконечно влюбленным в музыку человеком и жил ради нее.