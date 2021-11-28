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    28 ноября 2021, 10:36

    «Таких больше нет»: руководитель оркестра «Голоса» назвал Градского человеком, бесконечно влюбленным в музыку

    Руководитель оркестра «Голоса» Жилин: Градский был бесконечно влюблен в музыку и жил ради нее

    Александра Прохорова, Андрей Иванов

    Александр Градский был бесконечно влюблен в музыку и жил ради нее. Он сумел развить талант, который ему дала природа. Такими словами в разговоре с «360» описал ушедшего певца и композитора пианист и руководитель оркестра шоу «Голос» Сергей Жилин.

    «Таких больше нет»: руководитель оркестра «Голоса» назвал Градского человеком, бесконечно влюбленным в музыку

    «Человек, бесконечно влюбленный в музыку и живший ради нее. Конечно, большой профессионал, который много знал и умел. Это человек с невероятными данными от природы, которые он сумел развить», — отметил Жилин.

    Собеседник подчеркнул, что Градскому была подвластна любая музыка: академическая, рок или эстрадная. По словам Жилина, ушедший музыкант знал о своих возможностях и делал все осознанно.

    «Очень жаль, что мы потеряли такого человека, потому что таких больше нет», — добавил пианист.

    Певец и композитор Александр Градский умер в больнице в Москве на 73-м году жизни в ночь на 28 ноября. За несколько дней до смерти он попал в реанимацию с подозрением на инсульт.