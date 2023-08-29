«Нормально, все обошлось». Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:19 «Нормально, все обошлось». Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию Телеведущий Николай Дроздов заявил, что попал в больницу и проходит курс уколов РИА «Новости»

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Известный российский телеведущий, ученый-зоолог, доктор биологических наук Николай Дроздов попал в больницу в Москве. Он рассказал «360», что врачи назначили обследование и внутримышечные инъекции.

«Нормально, все обошлось. Уколы делают, шесть уколов сделали», — сказал телеведущий.

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Николай Дроздов, несмотря на проблемы со здоровьем, остался в хорошем расположении духа и рассказал несколько анекдотов. Его супруга Татьяна Дроздова заявила, что они вместе приехали в больницу на два дня, чтобы пройти обследование.

Об очередной госпитализации 86-летнего телеведущего сообщил сайт mk.ru. Анализы крови насторожили врачей, и его отправили в больницу. Показатели холестерина и простатического специфического антигена (ПСА) превысили норму.

Николай Дроздов лечился в июле. Друг, певец и композитор Дмитрий Дунаев связал это с отравлением, а дочь Елена Дроздова заверила, что беспокоиться не о чем.