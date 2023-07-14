Эксклюзив 14 июля 2023, 17:53 «Все вроде бы обошлось». Дочь Николая Дроздова рассказала подробности о госпитализации отца Дочь Николая Дроздова Елена рассказала о состоянии здоровья госпитализированного отца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущего и доктора биологических наук Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских больниц. Он обратился за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем. Дочь телеведущего Елена Дроздова рассказала «360», что точный диагноз пока неизвестен, но угрозы нет.

«Я не могу сейчас точно сказать, но все вроде бы обошлось, могло быть хуже. Вовремя поехали», — сказала она.

Реклама

Дроздова отметила, что, скорее всего, подробности станут известны в субботу. Она также поблагодарила за интерес к здоровью своего отца и пообещала рассказать о его состоянии, как только все станет понятно.

О госпитализации 86-летнего телеведущего сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

В пятницу, 14 июля, стало известно о госпитализации народной артистки России Татьяны Васильевой. Актриса почувствовала себя плохо ночью, ей вызвали скорую. Медики диагностировали у нее гипертонию, но осложнений не выявили. Дочь Васильевой Елизавета Мартиросян комментировать ситуацию отказалась.