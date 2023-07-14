Знаменитости 14 июля 2023, 22:21 Друг Николая Дроздова назвал причину госпитализации телеведущего Композитор Дунаев: Николая Дроздова госпитализировали из-за отправления РИА «Новости»

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Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу из-за отравления. Об этом изданию «Газета.ru» рассказал друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Он отметил, в больнице телеведущему провели необходимые процедуры, и сейчас он чувствует себя отлично.

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«У Николая Николаевича состояние отличное. Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры», — поделился Дунаев.

По его словам, еще несколько дней Дроздов пробудет в больнице, чтобы восстановиться.

Ранее о госпитализации легендарного ведущего сообщил Telegram-канал «112». По их данным, у него начались воспалительные процессы внутренних органов. Дочь Дроздова Елена рассказала «360», что точный диагноз ее отцу еще не поставили, но угрозы нет.

Другую версию высказал РБК со ссылкой на друга Дроздова художника Константина Мирошника. Он сообщил, что телеведущий отправился в больницу штатно, чтобы пройти лечение «для глаз».