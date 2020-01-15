Бренду Никиты Михалкова разрешили использовать образ святого

Роспатент зарегистрировал изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании Никиты Михалкова ООО «Бесогон».

Режиссер выиграл суд по интеллектуальным правам, сообщило РИА «Новости». Его компании также должны возместить три тысячи рублей. Михалков потратил их на подачу искового заявления.

Судебное решение основано на мнениях ученых, в том числе из духовных академий. Регистрация товарного знака, заключили в суде, не идет вразрез с общественными интересами.

Изображение Никита Михалков использует с 2014 года в своей авторской программе на телеканале «Россия 24». Никиту Бесогона почитали последователи старообрядческой церкви до конца XIX века. РПЦ его не канонизировала.

В Роспатенте сочли заявленное для регистрации товарного знака изображение образом «известного и почитаемого православной церковью» святого. Бренд Михалкову не зарегистрировали, чтобы не оскорбить религиозные чувства верующих.